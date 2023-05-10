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НовостиПроисшествия10 мая 2023 15:33

Жителя Новокубанска могут посадить на пять лет за мошенничество с поставками стройматериалов

Мужчина обещал поставить металлопрокат, но скрылся с предоплатой в миллион рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Жителя Новокубанска будут судить за мошенничество.

Жителя Новокубанска будут судить за мошенничество.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Новокубанска стал жертвой мошенников. Мужчина договорился с местным бизнесменом о крупной поставке металлопроката в ассортименте и внес предоплату более миллиона рублей за заказ. Однако, спустя положенное время не дождался ни товара, ни денег обратно.

- Обговорив условия сделки, потерпевший внес предоплату около 1,1 млн. рублей. Однако коммерсант не выполнил обязательства и перестал выходить на связь, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в мошенничестве поставщика. Оказалось, что 35-летний бизнесмен уже успел потратить похищенные деньги. На мужчину заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.