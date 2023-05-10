Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 мая 2023 15:40

В Сочи для участия в финале Ночной хоккейной лиги приехали 174 команды

Победителям вручат кубок и грант на строительство дедовой арены в своем регионе
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи проходит финал Ночной хоккейной лиги. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи проходит финал Ночной хоккейной лиги. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи проходит финал Ночной хоккейной лиги. В 2023 году в Всероссийский фестиваль по хоккею среди любителей собрал 174 команды из 81 региона.

- Этот турнир - знаковое и неотъемлемое событие спортивной жизни страны. Рад, что финальная часть соревнований в очередной раз проходит на Кубани, в олимпийском Сочи, - рассказал министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Самую престижную награду – «Кубок Крутова» - получат победители «Лиги чемпионов 40+». Вместе с кубком они увезут и грант на строительство ледовой арены в своем регионе.