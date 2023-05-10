В Сочи для участия в финале Ночной хоккейной лиги приехали 174 команды

В Сочи проходит финал Ночной хоккейной лиги. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи проходит финал Ночной хоккейной лиги. В 2023 году в Всероссийский фестиваль по хоккею среди любителей собрал 174 команды из 81 региона.

- Этот турнир - знаковое и неотъемлемое событие спортивной жизни страны. Рад, что финальная часть соревнований в очередной раз проходит на Кубани, в олимпийском Сочи, - рассказал министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Самую престижную награду – «Кубок Крутова» - получат победители «Лиги чемпионов 40+». Вместе с кубком они увезут и грант на строительство ледовой арены в своем регионе.