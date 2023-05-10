На Кубани вдвое вырос объем производства текстиля

Чтобы добиться экономического роста, кубанские производители модернизируют цеха. Фото: Александра БУДАЕВА

На Кубани в первом квартале почти в два раза вырос объем производства текстиля. Также аналитики зафиксировали рост производства мебели, медицинских материалов и лекарств в полтора раза. В общем, по данным Краснодарстата, индекс промышленного производства в крае за первый квартал 2023 года составил 109,3% к аналогичному уровню прошлого года.

– Наибольший рост в отраслях промышленности у производителей текстиля, мебели, медицинских материалов и лекарств. Также неплохие показатели у производителей электрического оборудования, резиновых, металлических и пластмассовых изделий, – рассказал вице-губернатор края Александр Руппель.

Наибольший объем производства демонстрируют те отрасли, на предприятиях которых прошла модернизация: было закуплено новое оборудования и обновлена линейка продукции.