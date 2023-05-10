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НовостиОбщество10 мая 2023 15:57

Добровольцы из Краснодарского края провели акцию «Бессмертный полк» в новых субъектах России

Акция прошла на территории ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях
Евгения ХАЛИКОВА
Казаки-добровольцы провели акцию «Бессмертный полк». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Казаки-добровольцы провели акцию «Бессмертный полк». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Казаки-добровольцы провели акцию «Бессмертный полк» в новых субъектах России. Всероссийская акция прошла на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.

- Более 4,6 тысячи казаков Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в составе казачьих отрядов и воинских частей. Память казаков об участниках Великой Отечественной войны священна, также, как и память о погибших защитников жителей Донбасса от неонацистов, - рассказал вице-губернатор края, войсковой атаман Александр Власов.

Символично, что при создании фортификационных укреплений были обнаружены останки погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца. Казаки передали именной жетон поисковикам, которые займутся установление его личности и поиском родственников.