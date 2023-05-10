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НовостиОбщество10 мая 2023 16:06

В Кавказском районе построят детскую поликлинику

Лечебное учреждение возводят в рамках национального проекта
Евгения ХАЛИКОВА
на Кубани идет строительство 19 учреждений здравоохранения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

на Кубани идет строительство 19 учреждений здравоохранения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Кавказском района в рамках национального проекта возводят детскую поликлинику. Леченое учреждение будет рассчитано на 250 посещений в смену.

- Работа уже началась. Строители забили сваи, залили бетоном площадку под котельную и сейчас ведут армирование фундамента здания будущей поликлиники, – рассказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

Всего в 2023 году на Кубани идет строительство 19 поликлиник, больниц и офисов врачей общей практики. До конца года в эксплуатацию введут девять поликлиник. Они откроются в станицах Павловской, Новопокровской, Кавказской, Староминской, Кущевской, Полтавской, Калининской и в поселке Мостовском. Также будет достроена поликлиника в краснодарском микрорайоне Гидростроителей по проспекту писателя Знаменского.