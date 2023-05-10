В Армавире при строительстве дорог используют бережливые технологии

Дорожная служба Армавира внедряет бережливые технологии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Дорожная служба Армавира стала участницей национального проекта «Производительность труда» и будет внедряет бережливые технологии. Сотрудники предприятия в течение полугода оптимизировали процесс проведения технического осмотра автомобилей в ремонтно-механической мастерской. Поддержку им оказывали специалисты Регионального центра компетенций.

- Безопасность движения зависит от современных и качественных дорог влияет. Также хорошие дороги являются показателем инвестиционной привлекательности региона и служат важнейшим звеном в цепи развития экономики. Но важно не только их строить, но и сохранять в соответствующем состоянии. Чтобы увидеть результат во всей дорожной сети региона, мы должны охватить бережливыми технологиями все предприятия данной отрасли, - рассказала замминистра экономики Кубани Светлана Салтанова.

На армавирском предприятии удалось сократить время техобслуживания автомобилей за счет одновременного ремонта нескольких видов техники. Также перенесли автомойки в зону мастерской и сократили потери, связанные с излишними перемещениями персонала и транспорта