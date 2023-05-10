В Краснодарском крае идет одновременное строительство 170 социальных объектов

Глава региона обсудил ход социального строительства. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае идет одномоментное строительство 170 социальных объектов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил ход работ на совещании со своими заместителями и главами профильных ведомств.

– Кубань развивается – люди видят это по уровню социального строительства. Школы, детские сады, спортивные объекты важны для качества жизни в регионе – будь это город, станица или маленький поселок. Сейчас одновременно в регионе строим 170 таких объектов, почти треть из них в Краснодаре, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона озвучили принципиальную позицию властей – не принимать проекты жилой застройки без школ, детсадов, поликлиник и парков. В 2023 году в краевом центре строят 57 социальных объектов. В том числе 21 школа, 32 детских сада и три спортивных объекта. Такого количества социальных объектов в краевой столице не возводили за последние 20-30 лет.