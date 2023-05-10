В Сочи орнитологи отловили и окольцевали 13 птиц для наблюдений

Орнитологи окольцовывают птиц и отслеживают их миграцию. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

На Кубани завершилась весенняя декада наблюдения за птицами. Специалисты «Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности» со 2 по 5 мая провели сезонные полевые научно-исследовательские работы по отлову и кольцеванию птиц.

- Специальный отдел выловил 13 особей птиц представителей девяти видов. Среди них черный дрозд, обыкновенный скворец, домовый, жулан, желтая трясогузка, камышевка-барсучок, серая славка, ястребиная славка и соловей, - уточнили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Орнитологи наблюдают за птицами, систематизируют данные, изучают образ жизни, питание и поведение пернатых. Все результаты и данные, полученные в ходе проведенных мероприятий, отправляются в Центр кольцевания птиц России ИПЭЭ РАН.