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НовостиПроисшествия10 мая 2023 16:42

В ночном клубе Сочи у мужчины украли семь тысяч рублей

Полицейские быстро установили личность подозреваемого в воровстве
Евгения ХАЛИКОВА
В ночном клубе Сочи обокрали мужчину.

В ночном клубе Сочи обокрали мужчину.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отдых в ночном клубе Сочи стоил 37-летнему местному жителю нервным расстройством. Вместе с бдительностью мужчина потерял в увеселительном заведение и документы с деньгами.

- Пострадавший сообщил в отдел полиции Центрального района курорта о хищении семи тысяч рублей. Деньги лежали в паспорте, который он выронил в клубе. Документы ему позже вернули, но вот денег там уже не оказалось, - рассказали в пресс-службе УВД по Сочи.

Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив персонал кафе, оперативники смогли по горячим следам задержать подозреваемого в краже. Им оказался 38-летний сочинец, который уже успел потратить украденное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.