В Сочи у женщины украли сумку с документами и крупной суммой денег

В Сочи мужчину будут судить за воровство женской сумки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратилась местная 40-летняя жительница. Женщина рассказала, что после поездки на такси у нее пропала сумка, в которой находилась крупная сумма денег, а также документы и банковские карты. Полицейские сразу же установили личность главного подозреваемого, но, оказалось, что таксист был непричастен к пропаже.

- В результате дальнейшей оперативно-розыскной деятельности сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего приезжего. Мужчина признался, что обратил внимание на женщину, которая при выходе из такси обронила сумку и ушла. Он поднял чужое имущество, не предпринял попыток его вернуть хозяйке, а оставил себе, - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

При обыске у задержанного нашли пропавшую сумку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража».