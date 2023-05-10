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НовостиПроисшествия10 мая 2023 17:13

Житель Адыгеи забил сожительницу до смерти

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Евгения ХАЛИКОВА
Жителя Майкопа будут судить за убийство жены.

Жителя Майкопа будут судить за убийство жены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Майкопского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как следует из материалов дела, в феврале 2023 года между мужчиной и его гражданском супругой возник конфликт.

- Сожитель нанес женщине более 10 ударов по голове и телу, а после лег спать. В результате полученных травм 48-летняя женщина умерла, - уточнили в пресс-службе прокуратуры республики Адыгеи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.