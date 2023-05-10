В Краснодаре пройдет летняя Спартакиада молодежи Кубани

В Краснодаре проведут торжественное открытие летней Спартакиады молодежи Кубани 2023 года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре проведут торжественное открытие летней Спартакиады молодежи Кубани 2023 года. Церемония пройдет 17 мая на главной арене Баскет-Холла. Ее гостями станут примерно 3 тысячи человек.

– В соревнованиях определят сильнейших в 42 видах программы по 29 видам спорта. Участвуют команды из 44 муниципальных образований региона, - рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

В день церемонии пройдут турниры по восьми видам спорта: самбо, дзюдо, плавание, тяжелая атлетика, спортивная борьба, художественная гимнастика, танцевальный спорт и шахматы. Летнюю Спартакиаду молодежи проводят с целью вовлечения молодых жителей края в систематические занятия физкультурой. Победители попадут в сборные команды Краснодарского края.