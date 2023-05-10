Полиция Новороссийска ищет выбросивших избитую собаку в мусорку догхантеров

Собака сейчас находится в приюте. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители станицы Раевской обратили внимание на шевелящийся в мусорном баке мешок. Оказалось, что в мусорном пакете лежала едва живая и залитая кровью собака. Животное отвезли в ветклинику, где специалисты диагностировали у него на теле множественные гематомы и колото-резаные раны.

- В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему, - сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Зоозащитники предполагают, что животного пытались забить топором. Сейчас за жизнь собаки борются ветеринары.