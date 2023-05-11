Новостройки в Сочи подорожали на 7% в апреле

Средняя стоимость одного “квадрата” составляет 339,6 тысячи рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи с каждым годом цены на недвижимость становятся все выше. Но быстрее всех растет стоимость квартир в новостройках. Только за апрель объекты подорожали на 7%, а за год - на 23%. Средняя стоимость одного “квадрата” составляет 339,6 тысячи рублей.

- Минимальные цены на квартиры в новых ЖК на окраинах курорта, которые реализуются по полностью безопасным законным схемам, начинаются с 200 тысяч рублей за кв. м. Можно найти варианты дешевле - по 140-150 тыс. за «квадрат», - сообщили в пресс-службе агентства недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Центральном районе Сочи цена за квадратный метр начинается от 550 тысяч рублей. А квартиры в элитной новостройке продаются за 4,5 миллиона рублей за “квадрат”.