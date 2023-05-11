Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 5:08

Финал краевого турнира по силовому экстриму состоится в Краснодаре 14 мая

Начало запланировано на 11:00 часов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Силовой экстрим — молодой вид спорта

Силовой экстрим — молодой вид спорта

В Краснодаре будет проходить финал краевого турнира по силовому экстриму. Он состоится 14 мая рядом с ТК «Центр города». Финал начнется в 11:00 часов.

— Силовой экстрим — молодой вид спорта, который привлекает большое количество зрителей. Всегда интересно посмотреть, как человек толкает автомобиль или кантует колесо весом несколько сотен килограммов — заявил директор городского департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, любой желающий может посмотреть на состязания. Вход бесплатный.