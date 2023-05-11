Финал краевого турнира по силовому экстриму состоится в Краснодаре 14 мая

Силовой экстрим — молодой вид спорта

В Краснодаре будет проходить финал краевого турнира по силовому экстриму. Он состоится 14 мая рядом с ТК «Центр города». Финал начнется в 11:00 часов.

— Силовой экстрим — молодой вид спорта, который привлекает большое количество зрителей. Всегда интересно посмотреть, как человек толкает автомобиль или кантует колесо весом несколько сотен килограммов — заявил директор городского департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, любой желающий может посмотреть на состязания. Вход бесплатный.