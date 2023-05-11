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НовостиОбщество11 мая 2023 5:51

Что произошло за ночь 11 мая в Краснодарском крае

Полиция Новороссийска ищет догхантеров, выбросивших в мусорку избитую собаку
Алексей ГУК

Полиция Новороссийска ищет догхантеров, выбросивших в мусорку избитую собаку. За жизнь животного сейчас борются ветеринарные врачи.

В Сочи у женщины украли сумку с документами и крупной суммой денег. Женщина оборонила имущество, когда выходила из такси.

В ночном клубе Сочи у мужчины украли семь тысяч рублей. Полицейские быстро установили личность подозреваемого в воровстве.

На Кубани автоинспекторам пришлось бегом догонять нарушителя на мопеде. Мужчина отказался остановливаться по требованию полицейских.