Курорты Краснодарского края приняли 700 тысяч туристов в майские праздники

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край в майские праздники стал местом притяжения для туристов. В выходные дни регион принял 700 тысяч гостей.

- Кубань пользуется большим спросом среди туристов. 500 тысяч человек в первые дни мая отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тысяч приезжали одним днем, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Больше всего гостей ехать на море, заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%. А в горно-предгорных районах объекты размещения были заполнены на 50%.

Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. Также туристы посещали Апшеронский, Лабинский и Мостовской районы.

Всего с начала года курорты Краснодарского края посетили почти 3 млн человек. Из них более 1,5 млн разместились в Сочи, по 300 тысяч – в Геленджике и Анапе.