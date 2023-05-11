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НовостиОбщество11 мая 2023 6:02

Курорты Краснодарского края приняли 700 тысяч туристов в майские праздники

Больше всего гостей посетили побережье
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край в майские праздники стал местом притяжения для туристов. В выходные дни регион принял 700 тысяч гостей.

- Кубань пользуется большим спросом среди туристов. 500 тысяч человек в первые дни мая отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тысяч приезжали одним днем, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Больше всего гостей ехать на море, заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%. А в горно-предгорных районах объекты размещения были заполнены на 50%.

Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик. Также туристы посещали Апшеронский, Лабинский и Мостовской районы.

Всего с начала года курорты Краснодарского края посетили почти 3 млн человек. Из них более 1,5 млн разместились в Сочи, по 300 тысяч – в Геленджике и Анапе.