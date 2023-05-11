Под Анапой отключат свет 11 мая

Под Анапой отключат свет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Под Анапой не будет света 11 мая. Возможно частичное отключение электроэнергии из-за плановых работ.

- С 09:00 до 18:00 света не будет в станице Анапская и хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря. Также с 08:00 до 18:00 в станице Анапская на улицах Краснодарская, Советская, Пушкина, Мира, - сообщили “Россети Кубань”.

Отключения пройдут с 08:00 до 18:00 в станице Гостагаевская на улицах Советская, Речная, Молодежная, Партизанская, Чапаева, Трудящихся и в переулках Школьный, Степной, Тихий.

Также с 08:00 до 12:00 электроэнергии не будет в селе Витязево на улицах Пионерская, Красноармейская, Южная, Пушкина.