В Сочи восстановят набережную реки Хоста. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи ремонтируют набережную реки Хоста. Работы ведутся на 350 метрах на левом берегу.

- Здесь заменят плитку, проведут озеленение. Сделают освещение и установят новую парковую мебель. Также предусмотрена система ливнеотведения. Территорию полностью обновят к 1 июня, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что в прошлом году на этом же участке проводилось комплексное благоустройство правого берега реки. В проекте сделали больше зеленых зон и сохранили уникальную облицовку из натурального песчаника на парапетах.

Кроме того, сейчас проводятся работы на набережных рек Сочи, Псахе, Псезуапсе.