В Сочи приступили к реализации проекта народного финансирования. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи на базе Дома молодежи откроют молодежную библиотеку. Планируется, что в его рамках закупят книги по психологии, бизнес-мышлению, личностному росту, ораторскому искусству, планированию.

Для этого, на курорте уже приступили к реализации проекта народного финансирования.

- Инициативы сочинцев поддерживаются по поручению главы города Алексея Копайгородского. Они направлены на развитие и улучшение качества городской среды. Так, на площадках народного финансирования появились 13 проектов, которые предусматривают сбор средств на сумму от 50 тысяч до 4,3 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что на курорте активно пополняется пул инновационных, благотворительных, творческих проектов, общественных инициатив и стартапов в различных отраслях экономики.