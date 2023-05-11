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НовостиОбщество11 мая 2023 7:32

На пляжах Сочи установят пандусы для спуска в воду

Они предназначены для маломобильных отдыхающих
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего установят 40 мобильных пандусов.

Всего установят 40 мобильных пандусов.

Пляжи Сочи начали проверять на благоустройство. Перед началом летнего сезона установят пандусы для спуска в воду для маломобильных граждан. Они появятся на 35 пляжах курорта. Всего установят 40 мобильных пандусов.

- Мониторинг будет проводиться в течение всего сезона, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего на курорте благоустроят не менее 180 пляжей. На всех территориях планируют выровнять гальку и обновят инвентарь.