На пляжах Сочи установят пандусы для спуска в воду

Всего установят 40 мобильных пандусов.

Пляжи Сочи начали проверять на благоустройство. Перед началом летнего сезона установят пандусы для спуска в воду для маломобильных граждан. Они появятся на 35 пляжах курорта. Всего установят 40 мобильных пандусов.

- Мониторинг будет проводиться в течение всего сезона, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего на курорте благоустроят не менее 180 пляжей. На всех территориях планируют выровнять гальку и обновят инвентарь.