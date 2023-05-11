Летом в Анапе трудоустроят более тысячи подростков. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе летом устроятся на подработку более тысячи подростков. Об этом стало известно во время рабочей встречи под руководством вице-мэра Игоря Викулова.

- Трудовая деятельность помогает ребятам определиться с будущей профессией и получить необходимые навыки. Также она учит дисциплине, ответственности и целеустремленности. Мы должны сделать так, чтобы каждый подросток смог получить достойную работу и открыть в себе новые социальные качества, - сообщил Игорь Викулов.

Уточняется, что ребятам от 14 до 18 лет помогут трудоустроиться в Центре занятости. Особое внимание уделят подросткам, которые состоят на профучете.