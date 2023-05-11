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НовостиПроисшествия11 мая 2023 7:38

Четыре школы Апшеронского района обязали заменить забор

Прокуратура через суд потребовала устранить нарушения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: tipich_apsheronsk

Фото: tipich_apsheronsk

Прокуратура через суд добилась устранения нарушений антитеррористической защищенности в четырех школах Апшеронского района.

- У четырех образовательных учреждений были нарушения целостности ограждения по периметру, а также недостаточна была освещения территория. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Школы обязаны заменить дырявые заборы, а также установить дополнительные фонари. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.