Четыре школы Апшеронского района обязали заменить забор

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Прокуратура через суд добилась устранения нарушений антитеррористической защищенности в четырех школах Апшеронского района.

- У четырех образовательных учреждений были нарушения целостности ограждения по периметру, а также недостаточна была освещения территория. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Школы обязаны заменить дырявые заборы, а также установить дополнительные фонари. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.