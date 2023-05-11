Центром праздничных событий на Кубани стал Новороссийск, а ушаковцы – одними из самых активных участников

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Акция «Мы вместе: согреем сердца ветеранов» прошла с 6 по 8 мая, курсанты Ушаковки в свободное от учебы время помогали в уборке приусадебных участков и оказывали другую помощь.

«Победили тогда - победим и сейчас!» - так называлась еще одна акция, целью которой было собрать и отправить на передовую открытки и поздравления бойцам СВО. Плюс к празднику был создан телеграм-канал «Бессмертный полк Ушаковки». Только за один день - 9 мая – в нем было опубликовано более 200 имен и историй бойцов Великой Отечественной.

Погода в праздничный день в Новороссийске выдалась не из простых: на редкость холодно (около 10 градусов со знаком плюс) и непрекращающийся ливень. Тем не менее, Парад Победы на главной магистрали города – улице Советов – собрал множество зрителей, приветствовавших военнослужащих, курсантов, кадетов и казаков на протяжении всего маршрута следования. И молодые ушаковцы не подвели: под проливным дождем даже девушки старательно чеканили шаг.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Мы тренировались почти два месяца, фактически ежедневно, поэтому сегодня очень хочется показать то, чему научились, пройти не хуже военнослужащих, не подвести командиров, которые очень много времени нам уделили. Я сам из Ростова-на-Дону, в Параде Победы участвовал впервые, очень волнительно и для меня, и для моих родителей. Потому что меня с детства учили, насколько важно помнить историю и передавать ее из поколения в поколение, - говорит Вадим Чернов, курсант ФЭВТиСВ ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова.

Курсанты Ушаковки и студентки Педагогического колледжа Новороссийска исполнили «Вальс Победы», вызвав слезы на глазах зрителей и получив потом немало откликов в соцсетях. Отдельно благодарили легендарный оркестр Ушаковки и Руслана Черкезова, который руководит им уже более сорока лет. Оркестр сопровождал не только городской парад, но и так называемые «персональные» парады и концерты, организованные во дворах ветеранов Великой Отечественной войны.