В Сочи сгорел автомобиль инкассаторов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи сгорела инкассаторская машина. Пожар произошел в Центральном районе города на улице Пластунской.

- О возгорании стало известно в 09:01. В 09:02 к месту вызова незамедлительно направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 09:10 они локализовали пожар на площади 6 м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 09:12 специалисты приступили к ликвидации последствий пожара.

На данный момент причина пожара уточняется. Во время возгорания никто не пострадал. Также остается неизвестным, были ли в машине деньги.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.