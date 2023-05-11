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НовостиОбщество11 мая 2023 7:51

В Сочи сгорела инкассаторская машина

На месте работают пожарные
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи сгорел автомобиль инкассаторов

В Сочи сгорел автомобиль инкассаторов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи сгорела инкассаторская машина. Пожар произошел в Центральном районе города на улице Пластунской.

- О возгорании стало известно в 09:01. В 09:02 к месту вызова незамедлительно направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 09:10 они локализовали пожар на площади 6 м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 09:12 специалисты приступили к ликвидации последствий пожара.

На данный момент причина пожара уточняется. Во время возгорания никто не пострадал. Также остается неизвестным, были ли в машине деньги.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.