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НовостиСпорт11 мая 2023 8:15

В Сочи прошел гала-матч по хоккею среди любительских команд

Встреча состоялась в рамках XII Всероссийского фестиваля
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи встретились любительские команды по хоккею. Участники боролись за награды в девяти дивизионах.

- На курорт съехались 174 команды из 81 региона. В финале вышли ХК «Вольфрам» из Приморского края и пермский «Квин-Гайва». Победу одержали приморцы со счетом 3:2, - сообщили в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что помимо Кубка, клуб также выиграл грант Минспорта РФ на строительство в регионе крытой ледовой арены.

После гала-матча любительских команд на льду встретились «Легенды хоккея» и «Сборная НХЛ». Игра завершилась со счетом 15:12.