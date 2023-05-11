В Сочи прошел гала-матч по хоккею среди любительских команд

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи встретились любительские команды по хоккею. Участники боролись за награды в девяти дивизионах.

- На курорт съехались 174 команды из 81 региона. В финале вышли ХК «Вольфрам» из Приморского края и пермский «Квин-Гайва». Победу одержали приморцы со счетом 3:2, - сообщили в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что помимо Кубка, клуб также выиграл грант Минспорта РФ на строительство в регионе крытой ледовой арены.

После гала-матча любительских команд на льду встретились «Легенды хоккея» и «Сборная НХЛ». Игра завершилась со счетом 15:12.