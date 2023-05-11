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НовостиКарта Кубани11 мая 2023 8:16

В Анапе откроется интерактивная выставка «Герои нашего города»

Она заработает 13 мая в 15:00
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе 13 мая откроется выставка «Герои нашего города». Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе 13 мая откроется выставка «Герои нашего города». Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе откроется интерактивная выставка «Герои нашего города». Она заработает 13 мая в 15:00. На ней местные и туристы смогут познакомиться с 30 жителями курорта, которые каждый день для города делают добрые дела.

- Открытие состоится на площади рядом с уличной сценой «Ракушка». На фотографиях будут закреплены QR-коды для просмотра видеоматериалов, которые расскажут личные истории каждого участника, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что проект реализуется при поддержке «Центра развития гражданского общества Краснодарского края», мэрии курорта, грантов губернатора Кубани и «Арт-сообщества».