На планерке в ЗСК обсудили темпы передачи поселениями полномочий в сфере ЖКХ на районный уровень

Сегодня председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное заседание – депутаты вернулись к обсуждению вопроса по передаче полномочий в сфере ЖКХ с поселенческого на районный уровень.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко отметил, что:

«Основными проблемами стали процессы оформления имущественного комплекса поселений и тарифного регулирования. Вопрос не решался длительное время. Муниципальными районами поселениям это имущество было передано без надлежащего оформления – по акту приема-передачи. Как правило, это имущество бывших совхозов и колхозов. А сейчас законодательство требует, чтобы передаваемое имущество было оформлено соответствующим образом. Данный процесс находится в активной стадии – сегодня 80% имущественного комплекса оформлено в собственность», - уточнил Юрий Бурлачко.

За переходный период действия краевого Закона муниципальными районами совместно с сельскими поселениями проведена инвентаризация объектов имущества жилищно-коммунального комплекса, выявлены объекты бесхозяйного имущества, утверждены дорожные карты, предусматривающие сроки оформления имущества сельских поселений в муниципальную собственность.

При этом Предстоит оформить еще более 1,6 тыс. объектов в сфере газоснабжения, более 1,3 тыс. объектов систем водоснабжения и водоотведения, в сфере электроснабжения 88 объектов, теплоснабжения — 22 объекта.

Руководитель парламента призвал профильное министерство не сбавлять набранный темп и завершить работу до октября текущего года.

«Осталось оформить самые проблемные 20% имущества, того бесхозяйного имущества бывших колхозов и совхозов. В этой работе отмечена позитивная динамика. А залог успеха в данном направлении – наша совместная работа», - констатировал Юрий Бурлачко.