Четыре судьи получили новые должности в Краснодарском крае

Назначения в судах края

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в районных судах. Изменения произошли во всех субъектах страны. Документ с детальной информацией появился на портале правовой информации.

Согласно указу, председателем Армавирского городского суда назначен Сергей Серомицкий, судьей Адлерского районного суда Сочи стала Маргарита Вострякова, судьей Октябрьского районного суда в Новороссийске стал Дмитрий Зачеса, а судьей Тихорецкого районного суда назначен Валерий Осипчук.

Кроме этого, в указе прописано одно назначение в арбитражном суде региона. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края стала Алена Малеева.