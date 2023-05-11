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НовостиОбщество11 мая 2023 8:50

Четыре судьи получили новые должности в Краснодарском крае

Президент подписал указ 10 мая
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Назначения в судах края

Назначения в судах края

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в районных судах. Изменения произошли во всех субъектах страны. Документ с детальной информацией появился на портале правовой информации.

Согласно указу, председателем Армавирского городского суда назначен Сергей Серомицкий, судьей Адлерского районного суда Сочи стала Маргарита Вострякова, судьей Октябрьского районного суда в Новороссийске стал Дмитрий Зачеса, а судьей Тихорецкого районного суда назначен Валерий Осипчук.

Кроме этого, в указе прописано одно назначение в арбитражном суде региона. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края стала Алена Малеева.