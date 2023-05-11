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НовостиОбщество11 мая 2023 8:55

В горах Сочи за ночь выпало более 20 сантиметров снега

Обильные осадки зафиксировали высоте 2320 метров
Мария ЧАЛАЯ
В горах Сочи ночью выпало до 21 сантиметров снега. Фото: Жиляев Александр.

В горах Сочи ночью выпало до 21 сантиметров снега. Фото: Жиляев Александр.

В горах Сочи за ночь выпало более 20 сантиметров снега. Обильные осадки зафиксировали на Розе Пик, на высоте 2320 метров.

- На высоте 2320 метров туман. Температура воздуха 0 градусов. Свежевыпавший снег - 21 сантиметр, - сообщили в пресс-службе “Розы Хутор”

На данный момент, часть троп закрыты для прогулок. Их будут открывать по мере стаивания снега.

В горах Сочи за ночь выпало более 20 сантиметров снега Обильные осадки зафиксировали высоте 2320 метров В горах Сочи за ночь выпало более 20 сантиметров снега. Обильные осадки зафиксировали на Розе Пик,на высоте 2320 метров. На высоте 2320 метров туман. Температура воздуха 0 градусов. Свежевыпавший снег - 21 сантиметр, - сообщили в пресс-службе “Розы Хутор”. На данный момент, часть троп закрыты для прогулок. Их будут открывать по мере стаивания снега.