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НовостиЗдоровье11 мая 2023 9:03

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19

Среди заболевших 8 детей
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выявили 40 случаев COVID-19

На Кубани выявили 40 случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 19 женщин и 21 мужчина. Из них 8 детей.

- В Краснодаре выявили 10 случаев. В Сочи – 7. В Мостовском районе – 6. В Тихорецком районе 4 заболевших. В Усть-Лабинском – 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Ейском районе два новых пациента. По одному жителю заболели в Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском,Тимашевском, Северском, Славянском, и Туапсинском районах.