На Кубани выявили 40 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 19 женщин и 21 мужчина. Из них 8 детей.

- В Краснодаре выявили 10 случаев. В Сочи – 7. В Мостовском районе – 6. В Тихорецком районе 4 заболевших. В Усть-Лабинском – 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Ейском районе два новых пациента. По одному жителю заболели в Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском,Тимашевском, Северском, Славянском, и Туапсинском районах.