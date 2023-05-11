В Лазаревском районе Сочи определили границы объектов культурного наследия

Утверждение границ территорий и зон охраны обеспечивает сохранение памятников и их историко-культурной среды

В Лазаревском районе Сочи установили границы территорий и зоны охраны объектов культурного наследия. Их опередили на улице Семашко в поселке Уч-Дере. Речь идет об объектах начала 20 века. В границы культурного наследия вошли здание, где размещался госпиталь в годы войны, и памятник на братской могиле.

– Утверждение границ территорий и зон охраны обеспечивает сохранение памятников и их историко-культурной среды при осуществлении хозяйственной деятельности, предотвращает застройку охраняемых территорий, - заявил замгубернатора Роман Лузинов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в годы войны на базе туберкулезного санатория организовали госпиталь для бойцов №3191. Здесь врачи и медсестры спасали и восстанавливали фронтовиков.