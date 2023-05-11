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НовостиПроисшествия11 мая 2023 9:13

Супруги из Ростова, подозреваемые в расчленении 8-месячной дочери, в момент трагедии были трезвыми

После задержания у родителей взяли анализы на экспертизу
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

В Ростове продолжают выяснять обстоятельства гибели 8-месячной девочки. По версии следствия, родители сами расчленили ребенка и спрятали в холодильник, а затем полиции сообщили о похищении.

- После задержания у супругов взяли анализ на экспертизу. Медосвидетельствование показало, что в день убийства в крови у супругов не было ни алкоголя, ни наркотиков. Оба были абсолютно трезвыми, - сообщает «КП» - Ростов-на-Дону» со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что пакеты с расчлененным телом 8-месячного ребенка полицейские обнаружили в пакетах и пластиковых контейнерах в холодильнике, который находился в квартире, где жила семья.

Тревожные звоночки замечала лишь бывшая няня. Женщина полгода проработала в семье и рассказала об агрессивности отца и постоянной раздраженности матери.