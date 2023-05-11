В Краснодаре 28% жителей не могут позволить себе отпуск в 2023 году Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодаре 28% жителей не могут позволить себе отпуск в 2023 году. Результаты опроса приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, в среднем житель краевого центра планирует потратить на отдых 47 тысяч рублей. А на идеальный семидневный отдых потребуется 140 тысяч рублей. 28% краснодарцев говорят, что у них нет денег на отпуск в этом году.

По сравнению с прошлым годом средний бюджет отпуска жителей Краснодара вырос на девять тысяч рублей. А количество краснодарцев, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось.

В среднем по России жители могут потратить 46 тысяч рублей на одного человека. На семидневный отпуск понадобится 157 тысяч рублей. Почти каждый третий опрошенный отмечает, что не планирует отпуск из-за нехватки денег.