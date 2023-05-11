Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят супругов за обман знакомого на 17,8 млн рублей. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 33-летний местный житель и его 30-летняя жена пообещали знакомому помочь с покупкой валюты по заниженному курсу. Мужчина, доверившись им, несколько дней передавал деньги. Всего он отдал более 17,8 млн рублей. Однако приятели, пообещавшие помощь, ничего не сделали, а деньги забрали себе.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Его жена находилась под домашним арестом.

– В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе краевого МВД. – Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.