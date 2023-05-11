В центре Краснодара произошло ДТП с тремя машинами

Все обстоятельства аварии уточняются

В Краснодаре на пересечении улиц Коммунаров и Путевой утром 11 мая столкнулись три машины. Предварительно, никто не пострадал.

- 49-летний водитель «Тойоты» выезжал с АЗС на улице Коммунарови, поворачивая налево, врезался в «Киа» под управлением 44-летнего водителя. Последнего откинуло на встречную полосу в грузовой «Форд Транзит» под управлением 58-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении водителя «Тойоты» составлен административный протокол за нарушение правил маневрирования.