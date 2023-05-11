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НовостиОбщество11 мая 2023 10:00

В Сочи реализуют 13 соцпроектов за счет народного финансирования

Проекты предусматривают сбор средств на сумму от 50 тысяч до 4,3 млн рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте развивают общий фонд инвестиций за средства сочинцев

На курорте развивают общий фонд инвестиций за средства сочинцев

В Сочи планируется реализовать 13 социальных проектов за счет финансирования местных жителей. На курорте развивают общий фонд инвестиций за средства сочинцев, а также благотворительные и творческие стартапы.

- Все инициативы сочинцев, направленные на развитие и улучшение качества городской среды, поддерживаются. На площадках народного финансирования размещены проекты, которые предусматривают сбор средств на сумму от 50 тысяч до 4,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, уже начался сбор средств для строительства современной библиотеке на базе Дома молодежи. Администрация планируют закупить книги по психологии, бизнес-мышлению и ораторскому искусству.