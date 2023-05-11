В Сочи реализуют 13 соцпроектов за счет народного финансирования

На курорте развивают общий фонд инвестиций за средства сочинцев

В Сочи планируется реализовать 13 социальных проектов за счет финансирования местных жителей. На курорте развивают общий фонд инвестиций за средства сочинцев, а также благотворительные и творческие стартапы.

- Все инициативы сочинцев, направленные на развитие и улучшение качества городской среды, поддерживаются. На площадках народного финансирования размещены проекты, которые предусматривают сбор средств на сумму от 50 тысяч до 4,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, уже начался сбор средств для строительства современной библиотеке на базе Дома молодежи. Администрация планируют закупить книги по психологии, бизнес-мышлению и ораторскому искусству.