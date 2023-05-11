Заповедник «Утриш» убрали от мусора. Фото t.me/chistoAnapa

Активисты Анапы убрали от мусора заповедник «Утриш». Экологическую акцию #ЗеленаяВесна2023 провели сотрудники филиала «Газпром транзгаз Краснодар» вместе со специалистами заповедника.

- Для участников субботника провели экскурсию по маршруту «Каньон». Активистам показали древний можжевельник возрастом более 700 лет и сову, поселившуюся в его дупле, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что во время уборки с территории собрали и вывезли 2 кубометра мусора.