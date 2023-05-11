Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» стартовал в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» стартовал в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Церемония открытия прошла в высшем военном училище им. Штеменко. На ней присутствовали вице-губернатор Александр Власов, министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева, представители управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров, Минпросвещения РФ.

Ежегодный конкурс проводят с 2010 года. Финалистами стали пять корпусов из Краснодарского края, два из Ростовской области, по одному из Астраханской и Брянской областей. Отмечается, что впервые на конкурсе выступят Алчевский казачий кадетский корпус им. генерала Платова из ЛНР.

Финал состоится в течение трех дней. Команды выступят в четырех конкурсных испытаниях. Участники покажут визитную карточку казачьего кадетского корпуса, пройдут тестирование, открытое занятие, презентуют и защитят социальный проект.

Итоги конкурса подведут и озвучат 13 мая в 14:00 на Казачьей площади Краснодара.

– Для края большая честь стать площадкой проведения очного этапа смотра-конкурса, в котором наши казачьи кадетские корпуса принимают участие с 2009 года. За это время благодаря деятельности администрации края и Кубанского казачьего войска сформировали лучшую систему непрерывного казачьего образования в стране, – отметил замглавы региона Александр Власов.