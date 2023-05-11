В школе Динского района открыли фотогалерею с участниками СВО

Фото: slavakubani.ru

Школа №25 поселка Зарождение Динского района гордится своими выпускниками, которые участвуют в специальной операции. В здании образовательного учреждения даже выделили место, где разместили фото выпускников-героев.

- В настоящее время двенадцать выпускников разных лет выполняют боевые задачи в зоне СВО. У каждого своя биография, но все они сейчас связаны единым долгом служения Отечеству. Было решено открыть фотогалерею, где будут не только портреты земляков, но и их биография, их достижения, - сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Открытие галереи прошло в торжественной обстановке. В школу приехал глава Мичуринского сельского поселения Евгений Ивченко, также присутствовали заматамана Динского районного казачьего общества Александра Прудко, родители и родственники военных, учителя и ученики.

Красную ленточку перед портретами разрезали директор школы, почетный работник просвещения и воспитания России Анжелика Бундюк и генерал-майор Сергей Бобылев. После открытия родителям выпускников вручили благодарственные письма за достойное воспитание сынов Отечества.