Мобильный интернет Анапы готов к наплыву туристов

Основной акцент в модернизации сети, которую провела МТС, был сделан на курортные районы Анапы и прилегающие поселки.

Так, в первую очередь работы по расширению емкости сети и территории покрытия были организованы на Пионерском проспекте и в поселке Витязево, где сосредоточено большое количество здравниц, баз отдыха и гостиниц. В Анапе увеличили скорость мобильного интернета и улучшили голосовую связь на центральных улицах – Крымской, Астраханской, Черноморской, Гоголя. Новые объекты связи появились в мекке дикого отдыха и кайтсерфинга - станице Благовещенской.

На завершающем этапе находятся работы по значительному ускорению сети по дороге в поселок Сукко на Кипарисовое озеро, а также в районе дельфинария в Большом Утрише, которые являются популярными туристическими объектами.

В результате модернизации скорость мобильного интернета в местах, где ожидается наиболее высокий приток отдыхающих, выросла на треть.

- По прогнозам Российского союза туриндустрии, в Анапу в этом году прибудет минимум на 15 процентов больше отдыхающих, чем годом ранее, - отмечает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый. - За последние годы курорт серьезно модернизировался, прирос комфортными отелями, интересными мероприятиями, при этом продолжает удерживать статус главной детской здравницы Черного моря. МТС готова принять в свою сеть сотни тысяч отдыхающих и обеспечить им привычный уровень комфорта в сети.