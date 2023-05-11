В Белореченске наградили казаков-участников СВО

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Мероприятия, посвященные 78-й годовщине Великой Победы, продолжаются. В рамках праздника в Белореченске в местном Центре творчества собрались казаки районного общества и представители организации ветеранов «Боевое братство». Повод весомый – награждение участников СВО.

- Медали «За ратную доблесть» и орденские знаки «За службу России» участникам спецоперации вручил руководитель районного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Станислав Климашевич, - сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего общества.

В числе награжденных отметили Александра Рогова и Сергея Голубкова из Белореченского района за особые заслуги перед Родиной. Казаки проявили мужество, героизм и отвагу. Бойцы во время спецоперации рисковали жизнями и проявляли воинский и гражданский долг при выполнении поставленных задач. Белореченцы после отпуска планируют снова отправиться защищать страну.