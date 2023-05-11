Суд назначил 10 тысяч рублей административного штрафа Фото из архива КП

Жителя Краснодара оштрафовали за публикации запрещенных в России иностранных организаций. Мужчина выплатит 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Установлено, что житель Краснодара размещал на своей странице в социальной сети информационные материалы иностранных организаций, зарегистрированных в Латвийской Республике, а также на Украине, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация, размещенная в социальной сети Telegram, была доступна вплоть до ее выявления сотрудниками силовых структур, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Известно, что в суд мужчина не пришел. За неявку он предоставил письменное объяснение. Суд признал его виновным в административном нарушении и оштрафовал на 10 тысяч рублей.