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НовостиОбщество11 мая 2023 10:44

Жителя Краснодара оштрафовали за публикации запрещенных в России иностранных организаций

Он выплатит 10 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Суд назначил 10 тысяч рублей административного штрафа Фото из архива КП

Суд назначил 10 тысяч рублей административного штрафа Фото из архива КП

Жителя Краснодара оштрафовали за публикации запрещенных в России иностранных организаций. Мужчина выплатит 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Установлено, что житель Краснодара размещал на своей странице в социальной сети информационные материалы иностранных организаций, зарегистрированных в Латвийской Республике, а также на Украине, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация, размещенная в социальной сети Telegram, была доступна вплоть до ее выявления сотрудниками силовых структур, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Известно, что в суд мужчина не пришел. За неявку он предоставил письменное объяснение. Суд признал его виновным в административном нарушении и оштрафовал на 10 тысяч рублей.