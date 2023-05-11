По улицам Сочи гуляют два павлина.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сочи из дендрария пропали два павлина. Птицы сбежали 10 мая. Теперь их разыскивают по всему городу.
- Двух молодых самок видели в районе микрорайоне Светлана. Они находились на пересечении улиц Мандариновая и Депутатская, - сообщили местные жители.
Уточняется, что птицы могут быть напуганы и именно поэтому не могут самостоятельно вернуться в вольеры парка.
Если вы заметили павлинов в городе, можно позвонить по телефонам: +79631628527, +79885001969, +79183009219.