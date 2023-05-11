Сочи и Анапа стали самыми популярными направлениями для трехдневного отдыха в июне

Количество бронирований в Сочи составляет 15%, а в Анапе - 5%. Фото: Олег УМАРОВ

Сочи и Анапа стали одними из самых популярных направлений для трехдневного отдыха в июля. Курорты расположились на втором и третьем месте соответственно. Количество бронирований в Сочи составляет 15%, а в Анапе - 5%.

- В Сочи стоимость одной ночи составляет 3,6 тысячи рублей, а в Анапе - 2,7 тысячи рублей, - сообщили туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Санкт-Петербург занял первое место. Северную столицу выбрали 22% путешественников. Здесь одна ночь в отеле обойдется в 6,1 тысячи рублей.