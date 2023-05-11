Территорию благоустраивают в Кропоткине Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кавказском районе Кубани по нацпроекту благоустраивают общественную территорию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Территорию площадью 1,6 тысячи кв. метров приводят в порядок в Кропоткине на улице им. Кирова. В настоящее время специалисты выполнили работы на 60%. Здесь, в частности, установили уличное освещение, высадили деревья и кустарники, уложили новый асфальт и сделали тротуарные дорожки.

На территории также установят лавочки, ограждения для спортивной и детской площадок. В зоне активного отдыха появятся уличные тренажеры и стол для тенниса, а для детей - игровые комплексы для ребят разных возрастов.

Всего в Краснодарском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» приводят в порядок 142 территории - парки, скверы и набережные. Напомним, это объекты, которые в 2022 году выбрали жители.

В настоящее время продолжается голосование за территории, которые благоустроят в 2024 году. Поучаствовать до 31 мая могут все желающие старше 14 лет. Сделать выбор можно на платформе 23.gorodsreda.ru, через Госуслуги или с помощью волонтеров.