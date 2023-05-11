РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях

Фото: банк РНКБ

Банк РНКБ предоставил клиентам – физическим лицам возможность открывать текущие счета и вклады в китайских юанях. Ставка по вкладу "Максимальный" в юанях составит до % годовых.

Вклад в китайских юанях в РНКБ можно открыть на срок от 3 месяцев до 5 лет в отделении банка или в интернет-банке без комиссии. Минимальная сумма составляет 10000 юаней (рубли автоматически конвертируются в юани по текущему курсу). Вклад предполагает ежемесячную выплату процентов и возможность капитализации, при этом пополнение не предусмотрено. Подробнее ознакомиться с условиями открытия вклада можно на сайте банка.

Текущий счет в китайских юанях клиенты РНКБ могут открыть в мобильном приложении, интернет-банке или в операционном офисе. Срок действия счета не ограничен, плата за облуживание не взимается. Пополнять и совершать расходные операции можно самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке. Ознакомиться с условиями открытия счета можно на сайте банка.

- С учетом динамичного развития российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в сфере экономики, возможность открывать вклады и счета в юанях станет отличной альтернативой депозитам в других иностранных валютам, - говорит заместитель председателя Правления Николай Билан.

Средства на счетах и вкладах физических лиц в РНКБ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

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