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НовостиОбщество11 мая 2023 11:30

Жителя Кубани оштрафовали на две тысячи рублей за публикации с нацистской символикой

Фотографии удалены
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина опубликовал фотографии в соцсетях Фото из архива КП

Мужчина опубликовал фотографии в соцсетях Фото из архива КП

Жителя Кубани оштрафовали на 2 тысячи рублей за публикации с нацистской символикой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, житель Тимашевского района в одной из соцсетей опубликовал на личной странице фотографии. На них была изображена нацистская символика.

– По постановлению прокурора житель района привлечен по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование нацистской символики». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере две тысячи рублей, который оплачен, фотографии удалены, – уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителя Краснодара оштрафовали за публикации запрещенных в России иностранных организаций. Он выплатит 10 тысяч рублей.