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В станице под Краснодаром достроили детский сад на 350 мест. В скором времени объект введут в эксплуатацию. Для этого уже готовят необходимые документы.

— Сейчас у нас строится 41 детский сад. Большое внимание мы уделяем строительству социально значимых объектов и в пригороде Краснодара, - сообщил директор департамента строительства Иван Горобец.

Детский сад займет территорию почти в 8 тысяч кв. метров. На первом этаже будет находится восемь групп, пищеблок и медицинский блок, прачечная и помещение охраны. На втором также разместятся восемь групп. Кроме того, будет находиться спортивный и музыкальный зал, кладовая спортинвентаря, инвентарная, кабинеты психолога и завхоза.

Планируется, что дети смогут в этот детский сад уже в конце 2023 года.