ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 10 млрд рублей

ВТБ закрыл первую в этом году сделку секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Объём выпуска облигаций составил 10 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску наивысший рейтинг ruAAA.sf. Ежемесячный купон по облигациям установлен в размере 11% годовых (соответствует доходности 11,6% годовых).

Это вторая сделка, реализованная в рамках программы облигаций на 100 млрд рублей. Первая сделка в рамках этой программы была закрыта в декабре 2022 года, банк также секьюритизировал потребкредиты объемом 10 млрд рублей. Размер обеспечения по облигациям превышает объем эмиссии более чем на 2,6 млрд рублей. Облигации уникальны для российского рынка и обладают привлекательным соотношением риска и доходности на среднесрочном горизонте инвестирования. Планируется размещать облигации, обеспеченные потребительскими кредитами, на периодической основе с учетом динамики рынка. Подготовка очередного программного выпуска уже идет.

«В России сформирован и работает рынок ипотечной секьюритизации, сегодня перед нами стоит задача по созданию рынка бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами. Потребительское кредитование - второй крупнейший сегмент банковского розничного портфеля и составляет более 12 трлн рублей, что открывает широкие перспективы для секьюритизации. Очередной выпуск облигаций, обеспеченных потребкредитами, привлек спрос со стороны широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Мы видим, что участники рынка заинтересованы в диверсификации своих портфелей за счет качественных инструментов, и такие облигации предлагают привлекательную доходность и высокий уровень надежности. При этом с учетом высоких требований рейтинговых агентств секьюритизация содействует повышению качества портфеля потребительских ссуд», – прокомментировал Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ.